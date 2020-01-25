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غرفة الأحساء تُنظّم ورشة (الزراعة العضوية وفوائدها).. مساء الاثنين المقبل

غرفة الأحساء تُنظّم ورشة (الزراعة العضوية وفوائدها).. مساء الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=824512
المناطق_الأحساء

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التنمية الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، ورشة عمل مفتوحة بعنوان (الزراعة العضوية وفوائدها)، مساء يوم الاثنين المقبل 02/06/1441هـ الموافق 27/01/ 2020، الساعة 7 مساءً، في قاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

وتتناول الورشة التي سيديرها الأستاذ وليد العفالق عضو اللجنة ويتحدث فيها المهندس نبيل الوصيبعي، مدير إدارة الشئون الزراعية بمكتب الوزارة، بحضور المهندس إبراهيم الخليل، مدير عام مكتب الوزارة بالأحساء، أهمية وفوائد الزراعة العضوية للمستثمرين، الدعم الحكومي المتاح للزراعة العضوية وإجراءات التحول للزراعة العضوية بالإضافة إلى فرص نمو وتوسع الزراعة العضوية في الأحساء.

ومن جهته دعا المهندس صادق الرمضان، رئيس اللجنة، المزارعين والخبراء والمستثمرين والمهتمين بالأحساء لحضور الورشة، مؤكدًا أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها في إنتاج غذاء ذي جودة عالية وآمن، فضلًا عن المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد مياه الري، مبينًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات المستمرة التي تنظمها اللجنة بهدف ترقية وتطوير ودعم مجالات العمل والاستثمار الزراعي بالأحساء.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، فإن الزراعة العضوية عبارة عن نظام شامل لإدارة الإنتاج يروج ويعزز سلامة النظام الايكولوجي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي، والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي في التربة، وذلك بالتركيز على استخدام أساليب الإدارة بدلًا من استخدام المدخلات غير الزراعية.

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