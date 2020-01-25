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عبادي الجوهر: جمهور القصيم فريد بإحساسه وتفاعله

عبادي الجوهر: جمهور القصيم فريد بإحساسه وتفاعله
http://almnatiq.net/?p=824519
المناطق_القصيم

أبدى الفنان عبادي الجوهر إعجابه الشديد بتنظيم حفلات ليالي القصيم، مؤكداً أن جمهور القصيم مختلف عن أي جمهور وفريد من نوعه، واصفاً إياهم بمتذوقي الفن والطرب الأصيل ويمتلكون إحساساً عالياً بتفاعلهم بترديد الأغاني وحفظها وجودة أدائها .

وأوضح الفنان عبادي الجوهر أن هذه الليلة ليلة استثنائية بالنسبة له، وذات طابع ولون مختلف، وأنها من أجمل الليالي التي غنى فيها والذي زادها جمالاً هو جودة التنظيم وروعة الجمهور الذي منحه مزيداً من التفاعل، مؤكداً أن كل شيء فيها كان مختلف، مقدماً شكره لهيئة الترفيه ولرئيسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على إقامة الحفلة، مثمناً الجهود التي تقوم بها شركة بنش مارك لتنظيم الحفل.

وطالب الفنان عبادي الجوهر، بسرعة فتح معاهد للموسيقى، لإبراز المواهب الفنية السعودية وصقلها، حيث أنه هذا الوقت المناسب لافتتاح هذه المعاهد، التي باتت ضرورة لدعم الأغنية والفن في السعوديّة.

جاء ذلك بعد أن أحيا الفنان عبادي الجوهر “أخطبوط العود” الأسبوع الماضي أولى حفلاته ولأول أول مرة في منطقة القصيم تحديداً بمدينة بريدة بمشاركة النجمة السورية أصالة نصري، وسط أجواء شتوية مميزة، قدم خلالها معزوفات بالعود إلى جانب أغنياته الشهيرة.

وأقيم الحفل على مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور من محبي الفن والطرب تجاوز 4500 شخص، الذي تفاعل مع الحفلة غناءً وتصفيقًا وترديداً للأغاني، حيث تهافت الجمهور على شراء التذاكر الخاصة بالحفل منذ الإعلان عنها.

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