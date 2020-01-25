جامعة القصيم تحصل على المركز الأول في «المسابقة الوطنية للمهارات الإكلينيكية لطلبة كليات الصيدلة»

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حصلت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الصيدلة بعنيزة، أمس الخميس الموافق 28/5/1441هـ، على المركز الأول على مستوى المملكة في «المسابقة الوطنية للمهارات الإكلينيكية لطلبة كليات الصيدلة»، التي أقيمت خلال اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية (SIPHA2020) المنعقد في الرياض، خلال الفترة 20-23 يناير 2020.

وتمكنت كلية الصيدلة بعنيزة من الفوز بالمسابقة المقامة تحت المظلة الرسمية للجمعية الصيدلية السعودية، والتي تنافس عليها 22 جامعة سعودية وخليجية، عبر 4 جولات من التصفيات.