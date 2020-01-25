جامعة القصيم تختتم دورة أعمال السكرتارية لمنسوبي الأمن العام

وتناولت محاور الدورة التي قدمها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العمر، أهمية السكرتارية، ومهام وواجبات السكرتارية، وكذلك دور السكرتارية في تسهيل مهام المدير، والمهارات والمعارف المطلوبة للإبداع في السكرتارية، إضافة إلى أهمية إتقان التطبيقات والبرامج الإلكترونية الخاصة بأعمال السكرتارية.

وأكد عميد عمادة خدمة المجتمع الأستاذ الدكتور فهد بن إبراهيم الضالع، أن هذه الدورة تأتي ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة لكافة شرائح المجتمع بمنطقة القصيم، والتي تستهدف تنمية المهارات والقدرات لدى الفئات المستهدفة بما يساهم في رفع المستوى الوظيفي لمنسوبي مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الجامعة تزخر بالكفاءات والخبرات والمتخصصين في كافة المجالات بما يمكنها من تقديم العديد من البرامج النوعية المتخصصة لأبناء المنطقة بمختلف شرائحهم، كما شهدت الدورة حضور المقدم ماجد بن حمد البهيجي، والذي قدم شكره للجامعة في نهاية الدورة، على حرصها على تقديم الخدمة المجتمعية لكافة فئات وشرائح المجتمع.