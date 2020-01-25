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وكيل إمارة الجوف يستقبل المشرف التنفيذي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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وكيل إمارة الجوف يستقبل المشرف التنفيذي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وكيل إمارة الجوف يستقبل المشرف التنفيذي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=824532
المناطق_عبدالعزيز الحموان
استقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان في الإمارة اليوم ، المشرف التنفيذي لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة نائل بن عبدالعزيز الرويلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمل في فرع الوزارة والإدارات التابعة له بالمنطقة ومحافظاتها ، إلى جانب استعراض خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ودورها في تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ودعم توطين الوظائف, إلى جانب أعمالها المتواصلة في تعزيز الشأن والتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات غير الربحية .
وأشار وكيل الإمارة إلى توجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، والعمل بما يتوافق وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

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