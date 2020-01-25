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صحة حفرالباطن تكرم كأفضل تغطية إعلامية لليوم العالمي للتطوع لعام 2019

صحة حفرالباطن تكرم كأفضل تغطية إعلامية لليوم العالمي للتطوع لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=824533
المناطق_حفر الباطن

كرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن الأستاذ ناصر بن راشد الصافي على تميزهم كأفضل تغطية إعلامية في مبادرة اليوم العالمي للتطوع لعام 2019م وجاء ذلك امتداداً للإنجازات التي حققتها صحة حفرالباطن من خلال البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية المستمرة لخدمة المجتمع وتسهيل وصول المعلومات لهم حيث حرصت على تفعيل المجال الإعلامي لزيادة الوعي الصحي ونشر المفاهيم الصحية بشكل متواصل ومستمر لتوعية أفراد المجتمع

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