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تركي آل الشيخ ينشر أبيات شعرية أثناء تواجده في أمريكا ليكشف مدى اشتياقه للمملكة

http://almnatiq.net/?p=824543
المناطق_الرياض

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن شوقه وحنينه لمدينة الرياض، وذلك من مقر علاجه بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال آل الشيخ في أبيات شعرية نشرها على حسابه بموقع “تويتر” تجسد هذا الحنين والشوق لبلده:

مشتاق والله.. يا الرياض

لترابك.. ونسمة هواك

اللهم.. لا اعتراض

أنا هنا.. وقلبي هناك

والشوق فيني.. فاض فاض

ولا غلا.. إلّا غلاك

واللي تذكرت.. الفياض

قلبي قبل لا أجيك جاك

وكان آل الشيخ قد غادر بداية شهر يناير الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات هناك.

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