احدث الأخبار

الصين تنشر مسعفين من الجيش في «بؤرة كورونا»… وإجراءات لاحتواء الفيروس
أبرز المواد
 العفو الدولية: على السلطات العراقية وقف استخدام “القوة المميتة”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم كشمير
أبرز المواد
 العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 أكثر من 480 ألف مستفيد من نظام موعد الإلكتروني بمنطقة القصيم في 90 يوماً
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ ينشر أبيات شعرية أثناء تواجده في أمريكا ليكشف مدى اشتياقه للمملكة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تختتم دورة أعمال السكرتارية لمنسوبي الأمن العام
أبرز المواد
 وكيل إمارة الجوف يستقبل المشرف التنفيذي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 الدكتور الأنصاري يكشف عن تفاصيل جائزة أفضل عمل باليوم الوطني عبر مؤتمر صحفي
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تكرم كأفضل تغطية إعلامية لليوم العالمي للتطوع لعام 2019
أبرز المواد
 عبادي الجوهر: جمهور القصيم فريد بإحساسه وتفاعله
أبرز المواد
الصين تنشر مسعفين من الجيش في «بؤرة كورونا»… وإجراءات لاحتواء الفيروس

الصين تنشر مسعفين من الجيش في «بؤرة كورونا»… وإجراءات لاحتواء الفيروس

أبرز المواد
العفو الدولية: على السلطات العراقية وقف استخدام “القوة المميتة”

العفو الدولية: على السلطات العراقية وقف استخدام “القوة المميتة”

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم كشمير

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم كشمير

أبرز المواد
العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

أبرز المواد

الصين تنشر مسعفين من الجيش في «بؤرة كورونا»… وإجراءات لاحتواء الفيروس

الصين تنشر مسعفين من الجيش في «بؤرة كورونا»… وإجراءات لاحتواء الفيروس
http://almnatiq.net/?p=824568
المناطق - وكالات

وصلت اليوم (السبت) فرق مسعفين من مدن شنغهاي وجوانجدونج ومن جيش التحرير الشعبي الصيني إلى مدينة ووهان، وسط الصين؛ حيث بؤرة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لتقديم العون الطبي للمصابين.

ووضعت السلطات الصينية 1200 (ألفا ومائتين) من المسعفين رهن الاستدعاء في مدينة ووهان فقط، في حين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 41 شخصا، ووصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 1287 شخصا في 30 إقليما حتى اليوم (السبت)، 500 حالة منها في ووهان، عاصمة إقليم هوبي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأمرت الصين اليوم (السبت) بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد على القطارات والطائرات والحافلات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية بأنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم «فوراً» إلى مركز صحي. وأمرت السلطات بتعقيم القطار أو الطائرة أو الحافلة بعد عزل الحالات المشتبهة.

وأفاد البيان بأن على «جميع إدارات النقل» فرض تدابير وقاية ومراقبة «مشددة» تشمل إجراءات للكشف عن الفيروس في المطارات ومحطات القطارات والحافلات والموانئ، وأكد أنه سيتم تطبيق الإجراءات على جميع المسارات وعند النقاط الحدودية والجمركية، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويوصي الأمر الهيئات المعنية بقطاع السفر بأن تقدم تفاصيل بشأن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالة المصابة، كأولئك الذين سافروا في العربة نفسها على سبيل المثال. ويطبّق الأمر على جميع المناطق والمقاطعات.

وأضاف البيان أن على جميع المناطق وضع «خطط استجابة طارئة» لتفشي المرض تشمل تدريب الكوادر الطبية.

وجاء الإعلان بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة بها نحو 56 مليون نسمة، اليوم (السبت)، في محاولة لاحتواء المرض، ليشمل حظر السفر المفروض في مقاطعة هوبي وسط البلاد 18 مدينة.

ونشرت السلطات 450 موظفاً صحياً عسكرياً، لدى بعضهم خبرة في مكافحة مرضي «سارس» و«إيبولا» في مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم (السبت).

وقالت صحيفة ليبريشن على الإنترنت إن مدينة شنغهاي الصينية أغلقت كل دور السينما خلال عطلات السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير (كانون الثاني).

وأدى تفشى فيروس كورونا الجديد في الصين إلى تأجيل عرض سبعة أفلام صينية كان من المقرر عرضها لأول مرة خلال عطلات السنة القمرية في البلاد التي تعد عادة أفضل أسبوع خلال العام في إيرادات السينما بالصين.

وفي محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عزلت الصين 12 مدينة و43 مليون شخص، بعدما أوقفت وسائل النقل العام عن العمل وعلقت التجمعات العامة. غير أن هذه الجهود ربما يكون له تأثير ضئيل، حيث بدأ أمس (الجمعة) العام القمري الجديد في الصين، وقد سافر مئات الملايين بالفعل في أنحاء البلاد، وخارجها للاحتفال بالعطلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبدأت الصين أمس (الجمعة) العمل في إقامة مستشفى جديد بمدينة ووهان لتقديم العلاج للمصابين بكورونا، ومن المقرر استكمال العمل في المنشأة الجديدة بسعة ألف سرير، في غضون ستة أيام، لتكون جاهزة بحلول الأول من فبراير (شباط) وستستقبل المرضى بعد يومين.

يشار إلى أن الفيروس الجديد ينتمي لنفس سلالة الفيروسات التي سببت متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وهو مرض أصاب حوالي 8000 شخص في أنحاء العالم خلال عامي 2003 – 2002، توفى منهم حوالي 800.

وتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة، وكذلك في إقليمي هونغ كونغ وماكاو الصينيين.

روابط ذات صلة

العفو الدولية: على السلطات العراقية وقف استخدام “القوة المميتة”

العفو الدولية: على السلطات العراقية وقف استخدام “القوة المميتة”
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم كشمير

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم كشمير
العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*