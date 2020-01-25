موجات الصقيع على مناطق بشمال المملكة ” أنوف الإبل منها نزفت والطيور والمياه تجمدت ”

المناطق - متابعات

وثق مواطنون تأثير انخفاض درجات الحرارة وموجات الصقيع في شمال المملكة ، وتعرف هذه الموجات ب ” مدمي خشوم الإبل ” حيث تنزف الدماء من أنوف الإبل بسبب شدة البرد وكذلك تجمد المياه وتكون الصقيع .

يذكر أن المناطق الشمالية ، قد تعرضت مساء أمس لموجة غبارية ورياح شديدة وأمطار خفيفة ومتوسطة وتساقط للثلوج الخفيفة في شمال سكاكا وفي طريف.

ووثق المواطن هزاع السلماني ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر “، تأثير موجة الصقيع على عدد من الإبل في إحدى صحاري الشمال وعلق قائلا ” هذي من شدة البرودة سبحان الله أول مرة أشوفها “، ويظهر في المقطع عدد من الإبل وقد نزفت الدماء من أنوفها .

فيما وثق المواطن رائد العوفي ، عبر مقطع فيديو ، تجمد المياه في محافظة طريف بسبب انخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع نتيجة موجة البرد القارسة التي تشهدها مناطق في شمال المملكة والمتوقع أن تشهد أيضا انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين .

وفي مقطع آخر وثق مواطن عثوره على طيور متجمدة في مشهد صادم ، من تأثير موجة الصقيع في إحدى المناطق بالمملكة.

وكانت الرياح الشديدة قد تسببت في احتراق بيت “شعر” لمواطن في محافظة طبرجل، فيما تشكّلت موجات غبارية تم توثيقها في محافظة العويقيلة.