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“جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة” غداً

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“جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة” غداً

“جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة” غداً
http://almnatiq.net/?p=824602
المناطق - تبوك
تنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر ” بمنطقة تبوك غدا برنامجاً بعنوان “فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة” وذلك بمقر الجمعية في مدينة تبوك.
وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف المهتمين والمختصين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيتم التركيز فيه على عدة محاور من أهمها كيفية تعديل السلوك مع هذه الفئة وتقديم أساليب جديدة حول تنويع التواصل معهم وتغيير التعامل حسب نوعية الإعاقة.
ووجهت الجمعية الدعوة للمهتمين وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حضور هذا البرنامج والاستفادة مما يطرح فيه من معلومات تفيد في تطوير أساليب التعامل مع هذه الفئة.

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