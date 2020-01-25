فرع هيئة الرياضة بتبوك تستضيف دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى

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يستضيف فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك دورة تدريبية للحصول على الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى التي تنظمها اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع أكاديمية اولفركان وذلك خلال الفترة من 21 /6/ 2020 ولغاية 2 /7/ 2020م.

وأوضح مدير الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود العنزي أن هذه الدورة التي تستهدف المواطنين والمقيمين تتكون من 3 أجزاء بمجموع 90 ساعة تعليمية تشمل الجوانب النظرية والعملية مشيراً إلى أن المحاضرات بتلك الدروة ستكون على فترتين صباحية ومسائية لذا يلزم التفرغ التام للدورة.