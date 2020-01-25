الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي

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أعلن النادي الأهلي، السبت، غياب السوري عمر السومة هداف فريقه الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية الأولية تعرضه لخلع في الكتف.

وسيفقد الفريق الأخضر خدمات الدولي السوري في مواجتهه أمام استقلال دونشبه الطاجيكي في الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة.

دورياً سيغيب السومة عن مباراة الأهلي أمام العدالة في الجولة الـ16، إضافة إلى مواجهة الاتفاق في الجولة الـ17 وسيعود للمشاركة في مباراة الوحدة في الجولة الـ18.

وخرج السومة متأثراً بإصابته في مباراة فريقه أمام الرائد الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، عند الدقيقة 89 تاركاً مكانه للبديل معتز هوساوي، حيث غادر الملعب على سيارة الإسعاف الخاصة.

وقلب السومة تأخر فريقه بهدف أمام الرائد إلى فوز 2-1 مسجلاً هدفي الفريق الغربي في دقيقة واحدة، خلال المواجهة التي جمعتهما الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويحتل السومة المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 هدف متساوياً مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، حيث يتصدر الفرنسي جوميز مهاجم الهلال صدارة الهدافين برصيد 12 هدف.