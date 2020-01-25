احدث الأخبار

الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي
أبرز المواد
 فرع هيئة الرياضة بتبوك تستضيف دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى
منطقة تبوك
 “الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين (24) قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 رغم التهديد بالثأر.. طهران “مستعدة” للتفاوض مع واشنطن
أبرز المواد
 “جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة” غداً
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يستعد للبدء بتفعيل برنامج ” أضرار الأجهزة الإلكترونية “لجميع مراحل التعليم العام
منطقة تبوك
 تعاوني تبوك النسائي ينظم دورة تأسيسية للمسلمة الجديدة
منطقة تبوك
 الحكومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم بات مشكلة وليس حلاً
أبرز المواد
 محاكم التنفيذ تستقبل 15 ألف عقد إيجار موحد كسندات تنفيذ إلكترونيًا
أبرز المواد
 وزير الإسكان يسلّم المواطنين وحداتهم ضمن مشروع “ديار السعد” في ضاحية “الجوان” السكنية بالرياض
أبرز المواد
الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي

الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي

أبرز المواد
فرع هيئة الرياضة بتبوك تستضيف دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى

فرع هيئة الرياضة بتبوك تستضيف دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى

منطقة تبوك
“الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد

“الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد

أبرز المواد

الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=824620

حقق فريق الفيصلي فوزا بهدف دون مقابل على حساب مضيفه أبها، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد، بواسطة لاعب الفيصلي رافاييل سيلفا أرودا في الدقيقة 56 من زمن وأحداث اللقاء، بعد أن اعتلى لركنية فريقه ليحولها برأسه في الشباك.
ورفع الفيصلي رصيده لـ24 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.

روابط ذات صلة

الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي

الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي
“الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد

“الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين (24) قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين (24) قاضيًا بديوان المظالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*