احدث الأخبار

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا
أبرز المواد
 السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 الهلال يتعادل أمام الشباب بدون أهداف ويخسر الصدارة
أبرز المواد
 الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي
أبرز المواد
 فرع هيئة الرياضة بتبوك تستضيف دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى
منطقة تبوك
 “الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين (24) قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 رغم التهديد بالثأر.. طهران “مستعدة” للتفاوض مع واشنطن
أبرز المواد
 “جستر” تبوك تنظم برنامجاً بعنوان “فنيات تعديل السلوك لذوي الإعاقة” غداً
منطقة تبوك
القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

أبرز المواد
“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

أبرز المواد
السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

أبرز المواد

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا
http://almnatiq.net/?p=824636
المناطق _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا
السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*