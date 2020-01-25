احدث الأخبار

نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا
أبرز المواد
 “الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا
أبرز المواد
 السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الهند بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 الهلال يتعادل أمام الشباب بدون أهداف ويخسر الصدارة
أبرز المواد
 الفيصلي يكسب نظيره أبها بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الأهلي يفقد السومة في الملحق الآسيوي
أبرز المواد
 فرع هيئة الرياضة بتبوك تستضيف دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى
منطقة تبوك
 “الموجة القطبية” تلقي بظلالها على تبوك وتزيد من حدة البرد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين (24) قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 رغم التهديد بالثأر.. طهران “مستعدة” للتفاوض مع واشنطن
أبرز المواد
نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة

نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة

أبرز المواد
القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

أبرز المواد
“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

أبرز المواد
السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

أبرز المواد

نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة

نائب الرئيس اليمني: دعم التحالف أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة
http://almnatiq.net/?p=824639
المناطق _ عدن

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن الدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أسهم في تحقيق الانتصارات وتكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة.
جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها بوزير الدفاع في بلاده الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظي محافظات مأرب وصنعاء والجوف وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير عزيز.
وأشاد نائب الرئيس اليمني، بتضحيات الجيش في بلاده لدحر مشروع إيران التخريبي واستعادة الدولة اليمنية.. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة المضي ومضاعفة الجهود والعزيمة لدحر هذا المشروع وحماية اليمن والمنطقة من خطر وجودي يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي.
ونوه الفريق محسن بكل الجهود السياسية والمجتمعية المساندة لجهود الجيش، وأكد على ضرورة تضافر الجهود والمزيد من الاصطفاف الوطني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التي انتهكت كل المواثيق والأعراف ونقضت العهود وأذلت وأهانت حتى الموالين لها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا نائب الرئيس اليمني القبائل في بلاده إلى الاستنفار ومواجهة خطر الحوثيين الداهم.

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا
“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

“الطيران المدني”: تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا
السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

السفارة السعودية في الصين تدعو المواطنين للتواصل معها لإجلائهم من مناطق “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*