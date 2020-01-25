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فروسية الرياض تقيم سباقها الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة

فروسية الرياض تقيم سباقها الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة

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فروسية الرياض تقيم سباقها الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة

فروسية الرياض تقيم سباقها الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة
http://almnatiq.net/?p=824642
المناطق _ الرياض

أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (48) على كأسي وزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة ( الفئة الثالثة )، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض (2019 / 2020م).
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس الهيئة العامة للرياضة على مسافة 1800 متر لأفراس الإنتاج عمر 4 سنوات لجميع الدرجات، والشوط السابع على كأس وزارة الخارجية ( الفئة الثالثة ) على مسافة 1600 متر لجياد المستورد عمر أربع سنوات فأكثر لجميع الدرجات .
وسلّم معالي وكيل رئيس الهيئة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني كأس هيئة الرياضة للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، سعد بن مشرف لفوز الفرس (الدروازه) العائدة ملكيتها لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس ، وسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين كأس وزارة الخارجية ( الفئة الثالثة ) للمشرف الإداري على اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، سعد بن مشرف لفوز الجواد (مجاك) العائد ملكيته لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .

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