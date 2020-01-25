تعليم القصيم يوجه بتأخير موعد الحصة الأولى ليوم غد الأحد

المناطق _ بريدة

أفاد تعليم القصيم عن تأخير موعد الحصة الأولى بسبب برودة الجو وجاء ذلك من خلال حسابهم الرسمي بتويتر :

لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة وحرصاً على سلامة منسوبي/ات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم فقد وجه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 /1441هـ مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير. حفظكم الله دوماً.