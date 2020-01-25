“جمعية أرفى” تقيم لقاء بعنوان “جرب احساسي” للتعريف بمرض “التصلب العصبي المتعدد”

الدمام _ سطام الفروان

تقيم جمعية أرفى للتصلب المتعدد يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من يناير الحالي لعام 2020م لقاء بعنوان “جرب احساسي” وسيكون بقاعة الشيخ سعد المعجل بمبنى غرفة الشرقية التجارية بالدمام يبدأ من الساعة السادسة مساءً ويهدف إلى “التعريف بمرض التصلب العصبي المتعدد” من خلال مشاركة تفاعلية نقاشية يتبادل فيها المصابين والمختصين والمسؤولين والإعلاميين والمهتمين بالآراء وتجارب المريض.

وقد حرصت الجمعية أن تكون الدعوة عامة لتمكن المجتمع من المشاركة والتعرف على مرض التصلب المتعدد وأعراضه بالإضافة إلى آخر ما توصل إليه الطب في هذا المجال، وسيتبع اللقاء برنامج لمدة ثلاثة أيام يبدأ من الخميس الثلاثين من الشهر الجاري بمجمع الراشد بالخُبر، والمتضمن عدة فعاليالت وأركان كـ”بيت التصلب المتعدد ” لمحاكاة ما يشعر به المصاب، والتعريف بالأعراض التي يشعر بها المصاب، إضافةً إلى ركن الأطفال ووثيقة الإحساس

وستكون هناك جولة تعريفية عن التصلب المتعدد حول المجمع يوم الجمعة بمشيئة الله، وهناك أعمال فنية كـ رسم شعار التصلب المتعدد بالشتلات الزراعية ضمن نشاط “إزرع وادعِ لنا” يوم السبت بإذن الله.

وسيبحث عدد من المشاركين كـ الدكتورة ايمان نسيم استشارية أعصاب ومرض التصلب المتعدد بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ايضاح أهمية التشخيص المبكر والدقيق في البدء المبكر للإستشفاء المرضي مما يفضي إلى تقليل عدد هجمات المرض وظهور التغيرات وتقليل الإعاقة وسرعة الوصول إليها على المدى البعيد.

وستتناول الدكتورة فوزية الشمراني أستاذ مُساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل واستشارية طب الأعصاب والتصلب المتعدد والأمراض العصبية المناعية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ضمن مشاركتها إحصائيات المصابين في المملكة والخليج بشكل عام ومقارنتها بغيرها دوليًا، إضافةً إلى ما يُبذل في المجال البحثي المتخصص في الخلايا الجذعية وفعاليتها في علاج كل أنواع التصلب اللويحي.

وستتطرق الدكتورة:حصة العتيبي استشارية مخ وأعصاب بمستشفى الملك فهد بجدة للتعريف بمدى إصابة النساء في مراحل سنية محددة أكثر من الرجال، والتعريف بتأثيرات المرض والعلاج على الحمل، وكيف يؤثر الحمل على المرض.

وقد نشرت جمعية أرفى تفاصيل برنامج اللقاء والبرامج التي تتبعها في موقعها الرسمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للإطلاع..الموقع الإلكتروني http://arfams.org.sa التويتر Arfams الفيسبوك Arfa_ms الانستقرام Arfa_ms .