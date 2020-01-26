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أمير الرياض … الرعاية الكريمة لختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اهتمام بالموروث الشعبي وأصالته الوطنية

أمير الرياض … الرعاية الكريمة لختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل اهتمام بالموروث الشعبي وأصالته الوطنية
http://almnatiq.net/?p=824665
المناطق _ الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز  أمير منطقة الرياض على الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يوم غد لحفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل .
ونوه سموه باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – بالموروث الشعبي وأصالته الوطنية وتنمية عطاءاته ونشر ثقافاته التاريخية التي نفخر ونعتز بها .
وأشار سمو أمير منطقة الرياض إلى المهرجان الذي يحمل اسم غالي على الجميع مبيناً سموه أصداء المنافسات وتحقيق المهرجان أرقام  مميزة تؤكد نجاحه وزيادة المهتمين والمشاركين به وبمجالاته كافة .
وفي ختام التصريح رفع الأمير فيصل بن بندر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – على ما تحظى به الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمنطقة  خاصة والمملكة عامة من متابعة واهتمام مباشر سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة ويحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها .

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