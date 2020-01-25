60 مخالفة وإنذار ومصادرة أكثر من 68 كيلو مواد مجهولة المصدر بطريف

المناطق _ خالد الضبيبي

قامت بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي ممثلة في إدارة صحة البيئة بجولات ميدانية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة

بلغ عدد هذه الجولات ١٧٥ جولة حرر خلالها ١٢ مخالفة و ٤٨ انذار كما تم مصادرة ٦٨ كيلو و ٢٠ لتر من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وسيئة الحفظ وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم .

من جانبه وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي العنزي تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم .

كما أكد أن بلدية محافظة طريف حريصة كل الحرص بعدم التهاون بجميع ما يتعلق بالصحة العامة .