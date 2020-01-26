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70 مليون ريال تداول «نمو» في أسبوع

70 مليون ريال تداول «نمو» في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=824695
المناطق - الرياض

فقدت السوق الموازية “نمو” خلال الأسبوع نحو 83 نقطة بنسبة 1.1 في المائة لتغلق عند 7434 نقطة.
وكانت أعلى نقطة عند 7736 رابحة حينها 2.9 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7276 فاقدة 3.2 في المائة. وتراجعت قيم التداول 34 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 70 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 21 في المائة بنحو 448 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم.
أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى خمسة آلاف صفقة.

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