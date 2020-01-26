إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الطيران المدني السبت، عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته على حسابها في تويتر، أنها اتخذت، بالتعاون مع وزارة الصحة، إجراءات وقائية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد عن عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن هذه التدابير “جاءت منذ الإعلان عن ظهور الفيروس” التمركز في مدينة ووهان بوسط الصين.

وأصدرت الهيئة تعميما للمطارات والناقلات الجوية المشغلة بالمملكة يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بتواجد الفيروس فيها.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا الجديد أدى إلى وفاة 41 شخصا في الصين، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم، معظمهم في الصين.