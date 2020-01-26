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احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار
http://almnatiq.net/?p=824699
المناطق - الرياض

أفادت “سكاي نيوز عربية”، بمقتل 3 متظاهرين في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وإصابة عدد آخر من المحتجين برصاص قوات الأمن، السبت.

وأصيب 22 شخصا من متظاهري العاصمة بغداد، فيما وقع عشرات الجرحى الآخرين في ذي قار التي ظلت واحدة من أكثر نقاط الاحتجاج اشتعالا في البلاد.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأن مسيرات احتجاجية خرجت في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء لمساندة الحراك المتواصل في العراق منذ أشهر.

وانسحبت قوات الأمن العراقية إلى ساحة الوثبة في بغداد، بينما استعاد المحتجون السيطرة على ساحة الخلاني، لكن أرتالا عسكرية تنقل عناصر مكافحة الشغب اتجهت إلى ساحة الوثبة.

في غضون ذلك، بدت ساحة اعتصامات البصرة، جنوبي البلاد، خالية تماما بعدما أحرقت كافة خيام المعتصمين وأزيلت فجر السبت.

وفي السياق نفسه، تم تسجيل عشرات الإصابات في ذي قار بعد مواجهات عنيفة قرب جسر فهد في المحافظة.

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