احدث الأخبار

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
أبرز المواد
 احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار
أبرز المواد
 إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها
أبرز المواد
 لبنان.. اقتحام بوابة مؤدية إلى مقر الحكومة والأمن يتصدى
أبرز المواد
 مدير “تعليم الأفلاج” يوجه قادة المدارس بتفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي
أبرز المواد
 70 مليون ريال تداول «نمو» في أسبوع
أبرز المواد
 أغنى امرأة في إفريقيا تلاحقها تهم غسيل أموال و فساد
أبرز المواد
 تمدد “كورونا” إلى 4 قارات
أبرز المواد
 الاتحاد والعدالة يتعادلان بدون أهداف في ختام الجولة 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 تعليم نجران :يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقدير الحالة المناخية
أبرز المواد
 60 مخالفة وإنذار ومصادرة أكثر من 68 كيلو مواد مجهولة المصدر بطريف
أبرز المواد
تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

أبرز المواد
احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

أبرز المواد
إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

أبرز المواد
طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها

طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها

أبرز المواد

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
http://almnatiq.net/?p=824700
المناطق - الرياض

كشفت تقارير تقنية، أن شركة سامسونغ تعتزم طرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي “غالاكسي فولد 2” في غضون أشهر قليلة، وسط توقعات بأن يجري الإعلان عنه في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب موقع “بي جي آر”، فإن الجهاز المرتقب سيضاف إلى الهاتف الأول القابل للطي الذي تم طرحه خلال السنة الماضية، أي “غالاكسي فولد”.

وقال مطور الويب والخبير في الشؤون التقنية، ماكس وينباخ، إن سامسونغ ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكي.

ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطي، حتى تقوم “سامسونغ” بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.

وبهذه الخطوة، تكون شركة “سامسونغ” قد أرست عادة جديدة وهي إصدار هاتف جديد قابل للطي في كل سنة، وذلك على غرار ما تفعل في سلسلة الهواتف الأخرى.

وفي غضون ذلك، لم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية، لكن المرجح بحسب الخبراء هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.

روابط ذات صلة

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار
إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا
طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها

طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*