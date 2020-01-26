احدث الأخبار

“محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم
أبرز المواد
 تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
أبرز المواد
 احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار
أبرز المواد
 إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 طائرة إيرانية تهبط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها
أبرز المواد
 لبنان.. اقتحام بوابة مؤدية إلى مقر الحكومة والأمن يتصدى
أبرز المواد
 مدير “تعليم الأفلاج” يوجه قادة المدارس بتفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي
أبرز المواد
 70 مليون ريال تداول «نمو» في أسبوع
أبرز المواد
 أغنى امرأة في إفريقيا تلاحقها تهم غسيل أموال و فساد
أبرز المواد
 تمدد “كورونا” إلى 4 قارات
أبرز المواد
 الاتحاد والعدالة يتعادلان بدون أهداف في ختام الجولة 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 تعليم نجران :يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقدير الحالة المناخية
أبرز المواد
“محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم

“محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم

أبرز المواد
تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

أبرز المواد
احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

أبرز المواد
إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

أبرز المواد

“محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم

“محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم
http://almnatiq.net/?p=824701
المناطق - الرياض

توقع خبراء صحة أميركيون، أن يقتل فيروس “كورونا”، الذي انتشر في الصين مؤخرا، قرابة عشرات الملايين من الناس في العالم خلال عام ونصف العام.

وفي تحذير مثير للقلق، توقع خبراء صحة أمريكيون بارزون، قبل 3 أشهر من تفشي “فيروس كورونا” في الصين، أن يقتل الفيروس قرابة 65 مليون شخص في العالم.

وقام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، بتصميم نموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي.

وتوقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص من كافة أنحاء العالم خلال 18 شهرا فقط، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحتى الآن، تسبب الفيروس الذي يوصف بأنه “شديد العدوى”، الذي يجتاح الصين، بمقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 1300، غير أن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس بالآلاف.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد كبار الباحثين في مركز جونز هوبكنز، وهو الدكتور إريك تونر، قوله إنه لم يشعر بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر الماضي، مضيفا “لقد اعتقدت لفترة طويلة أن الفيروس الأكثر احتمالا الذي قد يتسبب في حدوث وباء جديد سيكون فيروس كورونا”.

وتابع قائلا: “لا نعرف بعد مدى قدرته على نقل العدوى. نحن نعلم أنه يتم ينتشر من خلال انتقاله من شخص لآخر، لكننا لا نعرف إلى أي مدى، والانطباع الأولي هو أن هذا أكثر اعتدالا بكثير من فيروس السارس، لذلك فالأمر مطمئن، إلا أنه من ناحية أخرى، قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السارس”.

يشار إلى أن فيروسات كورونا تسبب التهابات في الجهاز التنفسي، ويمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.

روابط ذات صلة

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار

احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار
إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

إجراءات وقائية في المطارات السعودية بسبب فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*