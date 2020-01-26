عملية جراحية لمبارك.. والديب يكشف حالته الصحية

المناطق - الرياض

أجرى الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، عملية جراحية، مساء الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وغرد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق عبر “تويتر” قائلا: “أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مبارك دخل المستشفى الثلاثاء الماضي، وتم حجزه في قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية لتحديد حالته الصحية، وأجرى عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

من جانبه، أكد فريد الديب، محامي مبارك، أن حالة الرئيس الأسبق تحسنت بعد إجراء العملية الجراحية، التي لجأ إليها بعد تعرضه لوعكة صحية، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأضاف الديب “الرئيس الأسبق أجرى عملية جراحية دقيقة جدا، ويستقر الآن بالعناية المركزة ويتابع الأطباء حالته الصحية، ويتعافى في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن الأطباء لم يحددوا الوقت الذي سيخرج فيه نظرا لأنه تحت الملاحظة.

وأشار الديب إلى أنه لا صحة لوجود زيارات للمستشفى التي يتلقى مبارك العلاج به، والتي أجرى داخله العملية الجراحية.