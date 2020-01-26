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بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %

بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %
http://almnatiq.net/?p=824730
المناطق - الرياض

أسهم تنفيذ أربع عمليات بيع مخططات أراض سكنية في كل من مكة المكرمة والرياض والخبر بقيمة إجمالية تجاوزت 633.3 مليون ريال، في تحسن نشاط السوق العقارية المحلية لتسجل ارتفاعا أسبوعيا 26.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 16.2 في المائة، وليرتفع إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق إلى نحو 4.1 مليار ريال.
وجاء الأثر قويا على نشاط القطاع السكني، الذي استفاد كثيرا من تنفيذ تلك العمليات البيعية الكبيرة لمخططات أراض سكنية بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 426.6 ألف متر مربع، التي شكل إجمالي قيمتها أعلى من 19.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ليسجل القطاع بدوره ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته وصل إلى 35.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق 12.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 3.5 مليار ريال، وفي المقابل انخفض نشاط القطاع التجاري 7.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 36.3 في المائة، ليتراجع إجمالي قيمة صفقاته مع نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 606 ملايين ريال.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية 25.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 11.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 7736 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة 25.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 12.4 في المائة، ليستقر عند 8052 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا، الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة شبه الركود، التي سبق أن مرت بها في أعوام ماضية، ويسهم بدوره في الخروج من مشكلة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. وسجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا محدودا لم يتجاوز 4.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها المحدود أيضا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة لم تتجاوز 2.9 في المائة، ليستقر بدوره إجمالي مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 16.6 مليون متر مربع، بحسب “الاقتصادية”.

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