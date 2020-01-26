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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على معظم المناطق

الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة

الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=824737
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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