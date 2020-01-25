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تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

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تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة
http://almnatiq.net/?p=824746
المناطق - الرياض

أعلن مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان تأخير بداية الدوام الرسمي لجميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحا لمدة ثلاثة أيام، بداية من غد الأحد.
وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة استمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة الحدود الشمالية ورياض الأطفال.

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