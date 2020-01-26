احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال
أبرز المواد
 تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية
أبرز المواد
 الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %
أبرز المواد
 خبراء: حرائق الغابات في أستراليا ستزداد سوءا… وعلينا التأقلم معها
أبرز المواد
 الأردن يرسل طائرة لإجلاء مواطنيه من مركز كورونا بالصين
أبرز المواد
 عملية جراحية لمبارك.. والديب يكشف حالته الصحية
أبرز المواد
 تركيا.. أزمة أدوية مع زيادة “متوقعة” في الأسعار
أبرز المواد
 “محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم
أبرز المواد
 تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
أبرز المواد
 احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار
أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

أبرز المواد
تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

منطقة الحدود الشمالية
وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية

وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية

أبرز المواد
الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة

الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال
http://almnatiq.net/?p=824749
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى 🙁 علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب).

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: ( تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب).

روابط ذات صلة

وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية

وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية
الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة

الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة
بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %

بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*