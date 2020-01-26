احدث الأخبار

ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. أمريكا ستجلي رعاياها من “مدينة الوباء”
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال
أبرز المواد
 تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية
أبرز المواد
 الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %
أبرز المواد
 خبراء: حرائق الغابات في أستراليا ستزداد سوءا… وعلينا التأقلم معها
أبرز المواد
 الأردن يرسل طائرة لإجلاء مواطنيه من مركز كورونا بالصين
أبرز المواد
 عملية جراحية لمبارك.. والديب يكشف حالته الصحية
أبرز المواد
 تركيا.. أزمة أدوية مع زيادة “متوقعة” في الأسعار
أبرز المواد
 “محاكاة مرعبة” لتفشي “الكورونا”: قد يقتل الملايين في العالم
أبرز المواد
ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”

ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”

أبرز المواد
فيروس كورونا.. أمريكا ستجلي رعاياها من “مدينة الوباء”

فيروس كورونا.. أمريكا ستجلي رعاياها من “مدينة الوباء”

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

أبرز المواد
تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة

منطقة الحدود الشمالية

ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”

ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”
http://almnatiq.net/?p=824755
المناطق - وكالات

رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، سريعا بالرفض على عرض بالتفاوض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن “وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات”.

وأضاف ترامب “لا شكرا”.

وكان ظريف أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاه للانخراط مجددا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، ولا سيما الملف النووي.

وقال ظريف في المقابلة إنه بوسع إدارة ترامب “تصحيح ماضيها” عبر رفع العقوبات التي أعادت فرضها على نظام طهران، والعودة إلى طاولة المفاوضات. “نحن ما زلنا على طاولة المفاوضات، وهم (الولايات المتحدة) الطرف الوحيد الذي غادرها”.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرضت العقوبات عليها، فيما يعرف بحملة الضغوط القصوى.

ويرى ترامب أن الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015، “كارثي”، وفتح في الوقت نفسه أمام إيران الباب أمام اتفاق جديد، يمنعها من امتلاك سلاح النووي، ويعالج مسألتي ميليشياتها في المنطقة وصواريخها البالستية.

وتعهد ترامب بألا تحصل طهران على قنبلة نووية، ما دام رئيسا للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، انسحبت إيران عمليا من الاتفاق النووي، عندما أزلت القيود التي كانت مفروضة عليها بموجب الاتفاق على برنامجها النووي.

روابط ذات صلة

فيروس كورونا.. أمريكا ستجلي رعاياها من “مدينة الوباء”

فيروس كورونا.. أمريكا ستجلي رعاياها من “مدينة الوباء”
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال
وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية

وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*