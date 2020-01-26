ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”

المناطق - وكالات

رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، سريعا بالرفض على عرض بالتفاوض قدمه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن “وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن مع إزالة العقوبات”.

وأضاف ترامب “لا شكرا”.

وكان ظريف أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاه للانخراط مجددا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما، ولا سيما الملف النووي.

وقال ظريف في المقابلة إنه بوسع إدارة ترامب “تصحيح ماضيها” عبر رفع العقوبات التي أعادت فرضها على نظام طهران، والعودة إلى طاولة المفاوضات. “نحن ما زلنا على طاولة المفاوضات، وهم (الولايات المتحدة) الطرف الوحيد الذي غادرها”.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرضت العقوبات عليها، فيما يعرف بحملة الضغوط القصوى.

ويرى ترامب أن الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015، “كارثي”، وفتح في الوقت نفسه أمام إيران الباب أمام اتفاق جديد، يمنعها من امتلاك سلاح النووي، ويعالج مسألتي ميليشياتها في المنطقة وصواريخها البالستية.

وتعهد ترامب بألا تحصل طهران على قنبلة نووية، ما دام رئيسا للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، انسحبت إيران عمليا من الاتفاق النووي، عندما أزلت القيود التي كانت مفروضة عليها بموجب الاتفاق على برنامجها النووي.