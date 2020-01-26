بسبب البرد الشديد.. 12 إدارة تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى

المناطق - الرياض

أعلنت عدة إدارات تعليمية على مستوى المملكة، بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى؛ نظرًا إلى موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها عدة مناطق في المملكة.

حيث وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي؛ نظرًا إلى انخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات، معبرًا عن أمنياته للجميع بالصحة والسلامة.

وأكد مدير تعليم وادي الدواسر، لقادة وقائدات المدارس، ضرورة تفعيل صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي؛ حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم؛ نظرًا إلى ما تمر به المنطقة من انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

ونظرًا إلى الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وجَّه مدير تعليم عنيزة بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس ورياض الأطفال، ليومي الأحد والاثنين 1-2/6/1441هـ إلى الساعة 8:30 صباحًا، مع إبقاء الانصراف على الموعد المعتاد.

كما وجهت إدارة التعليم بالحدود الشمالية بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد حتى الثلاثاء، في جميع المدارس نظراً لموجة البرد الشديدة .

بدورها، وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بإلغاء الاصطفاف الصباحي، غدًا الأحد، واعتماد بداية الحصة الأولى في الثامنة والنصف صباحًا، مع استمرار توقيت الخروج دون تغيير؛ نظرًا إلى ما تمر به المنطقة من برودة شديدة.

وقالت «تعليم القصيم» -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه نظرًا إلى ما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم؛ فقد وجه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/6/1441هـ مع استمرار توقيت الخروج دون تغيير.

من جانبه، أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، لقادة وقائدات المدارس، ضرورة تفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور، تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس ومنسوباتها.

ووجهت إدارة التعليم بالزلفي بتأخير بداية الدراسة في الأسبوع القادم إلى الساعة 8 صباحًا في جميع المدارس؛ نظرًا إلى موجة البرد، مع استمرار توقيت الخروج دون تغيير.

ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في وقت سابق، قادة وقائدات المدارس، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غدٍ الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرةً.

وقالت تعليم الطائف -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه نظرًا إلى ما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، فقد وجَّه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غدٍ الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرةً.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، وجَّه بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا ليومي الأحد والاثنين 1-2/6/1441هـ في جميع مدارس المنطقة، نظرًا إلى موجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا ليومي الأحد والاثنين 1-2/6/1441هـ في جميع مدارس المنطقة؛ نظرًا إلى موجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس».

وكانت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، وجهت اليوم السبت، قادة الميدان التربوي بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم، وإيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسُّح في فناء المدرسة، إذا كانت تسبب ضررًا للطلاب، على خلفية موجة البرد القارس التي تتأثر بها عدة مناطق في المملكة.

وقالت «تعليم حفر الباطن»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «نأمل من الزملاء والزميلات قادة الميدان التربوي، ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم، ومنها الصلاحية المتضمنة إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسُّح في فناء المدرسة إذا كانت تسبِّب ضررًا للطلاب».

كما وجَّهت «تعليم حفر الباطن» أولياء الأمور بحثِّ «أبنائنا وبناتنا على ارتداء الملابس الشتوية تفاديًا لموجة البرد القادمة».

بدوره، وجَّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي بتأخير بداية الدراسة ليومي الأحد والاثنين 1-2/6/1441هـ إلى الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس؛ نظرًا إلى موجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع.

كما وجه المدير العام لإدارة تعليم تبوك إبراهيم العُمري، بتأخير بداية اليوم الدراسي بدءًا من غد الأحد حتى الخميس المقبل إلى الثامنة والنصف صباحًا في جميع المدارس؛ نظرًا إلى موجة البرد الشديدة هذا الأسبوع.

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أكد أن على أولياء الأمور الحرص على ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة، خلال اليومين المقبلين؛ بسبب مرور معظم المناطق بموجة برد شديدة قد لا يتحملها الأطفال.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، حذر الزعاق، من موجة البرد الشديدة، قائلًا: «على أولياء أمور الطلبة وأمهات الأطفال، التنبه إلى ملابس أبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتدائهم الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذين اليومين»، مؤكدًا أن «هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع الدراسة لهذه السنة».

وأضاف الزعاق، في تغريدة أخرى قائلًا: «أمس الجمعة، دخل النجم الثاني من (الشبط) المسمى (شباط ثاني)، وفيه يشتد عصف الريح الشمالية الباردة، كما أنه آخر نجوم الشتاء القارس»، موضحًا أن «شباط الثاني» مدته 13 يومًا، وبانتهائه يبدأ الشتاء ينكمش تدريجيًّا، مشددًا على أن الأسبوع الحالي يُعتبر أبرد أسابيع السنة على الإطلاق.