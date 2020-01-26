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الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية
http://almnatiq.net/?p=824761
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية، موكدا أن موضوع فك الارتباط لم يطرح لا في السابق ولا في الوقت الحاضر.

وقال الصفدي إن الأردن سيتعامل مع الخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ”صفقة القرن” وفقا للثوابت الأردنية وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.

وأضاف خلال لقاء صحفي أن الأردن لم يطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية.

ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال مساء السبت إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية قريبا ستكون “تاريخية”، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارا سيتم الكشف عنها الثلاثاء.

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