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اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي

منطقة حائل

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي
http://almnatiq.net/?p=824764
المناطق - واس

عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2020 اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز بن عبدالله السيف, وذلك في منتزه المغواة الترفيهي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التحضيرية لانطلاق رالي حائل نيسان الدولي 2020م في نسخته 15 الذي سينطلق في 3 فبراير القادم ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه، بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم وإشراف فني على السباق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ما جرى إنجازه من جميع اللجان والجهات الحكومية المشاركة خلال المرحلة الماضية في الجوانب التنظيمية, إضافة إلى أبرز خطط العمل والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكداً أن جميع اللجان تعمل على كافة الاستعدادات وستبذل قصارى جهدها لضمان استمرار النجاحات التنظيمية لرالي حائل الدولي طيلة الـ 14 سنة الماضية.

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