احدث الأخبار

معجزة اليابان الجديدة.. قطار “طائر” بسرعة 600 كيلومتر
أبرز المواد
 اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي
منطقة حائل
 الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية
أبرز المواد
 بسبب البرد الشديد.. 12 إدارة تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى
أبرز المواد
 ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”
أبرز المواد
 فيروس كورونا.. أمريكا ستجلي رعاياها من “مدينة الوباء”
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس تركيا في ضحايا الزلزال
أبرز المواد
 تعليم الحدود الشمالية : تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا لثلاثة أيام بسبب الأجواء الباردة
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الثقافة : آرتاثون الذكاء الاصطناعي يؤكد اهتمام القيادة بجميع القطاعات الثقافية
أبرز المواد
 الطقس.. انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
 بيع مخططات أراض سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 %
أبرز المواد
 خبراء: حرائق الغابات في أستراليا ستزداد سوءا… وعلينا التأقلم معها
أبرز المواد
معجزة اليابان الجديدة.. قطار “طائر” بسرعة 600 كيلومتر

معجزة اليابان الجديدة.. قطار “طائر” بسرعة 600 كيلومتر

أبرز المواد
اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي

اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2020 تعقد اجتماعاً استعداداً لانطلاق الرالي

منطقة حائل
الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

أبرز المواد
بسبب البرد الشديد.. 12 إدارة تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى

بسبب البرد الشديد.. 12 إدارة تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى

أبرز المواد

معجزة اليابان الجديدة.. قطار “طائر” بسرعة 600 كيلومتر

http://almnatiq.net/?p=824768
المناطق - الرياض

منذ عقود تستخدم اليابان تكنولوجيا قطارات فائقة السرعة، لكن الوقت حان الآن لاستبدال هذه التكنولوجيا بأخرى حديثة تواكب العصر، وربما تسبقه أيضا.

التكنولوجيا الجديدة باختصار هي قطارات فائقة السرعة تطير في الهواء، ولا تسير على السكك الحديدية التقليدية، بحسب تقرير لصحيفة “حرييت” التركية، السبت.

وينظر إلى التكنولوجيا الجديدة التي تحمل اسم “ماغليف” على أنها مستقبل القطارات خلال العقود المقبلة.

ويمكن أن يصل سرعة القطار إلى 600 كلم في الساعة، ولا يستخدم العجلات التقليدية بل يطير فوق الأرض على ارتفاع 10 سنتيمترات في الهواء.

وتوجد على الجدران الجانبية لخطوط القطارات الجديدة، لفائف مغناطسية، تدفع المغناطيس الموجود في القطار وتساعده على البقاء معلقا في الهواء، وتمنعه من الانزلاق.

ويؤدي الاحتكاك الشديد في القطارات التقليدية بالسكك الحديدية إلى تقليص سرعتها أثناء التنقل فوق القضبان.

ومن المقرر أن تدخل التكنولوجيا الجديدة الخدمة في عام 2027، ويقول القائمون على المشروع إنهم أكملوا مراحل إعداد التكنولوجيا، ولم يبق سوى البحث عن أراض لتنفيذ المشروع.

وتقول شركة السكك الحديدية المركزية في اليابان إنها وافقت على تمويل المشروع.

ومن المقرر أن يربط الخط الأول بين طوكيو ومدينة ناغويا، التي تقع جنوب العاصمة اليابانية.

وبحسب مسؤول ياباني، فإن سرعة القطار بلغت 600 كلم في الاختبارات، لكنها لن تزيد عن 500 أثناء الرحلات التي تنقل البشر، مشيرا إلى أن الأولوية هي للسلامة وليست للسرعة.

روابط ذات صلة

الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية
بسبب البرد الشديد.. 12 إدارة تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى

بسبب البرد الشديد.. 12 إدارة تعليمية توجه بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير الحصة الأولى
ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”

ترامب يرد سريعا على عرض إيران: “لا شكرا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*