” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

كما وأتربة مثارة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل محافظة شرورة .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.