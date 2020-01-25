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” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران
http://almnatiq.net/?p=824777
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

كما وأتربة مثارة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل محافظة شرورة .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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