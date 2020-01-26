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وزير الصحة الصيني يقول إن دواء فعالا لعلاج “كورونا” سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة

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وزير الصحة الصيني يقول إن دواء فعالا لعلاج “كورونا” سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة

وزير الصحة الصيني يقول إن دواء فعالا لعلاج “كورونا” سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة
http://almnatiq.net/?p=824787
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات في بكين اليوم الأحد عن التوصل لدواء فعال لمعالجة فيروس “كورونا” المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وقال -وزير الصحة الصيني أن الدواء سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات القادمة .

وأضاف أن الدواء في مراحل الإختبار الأخيرة قبل بدء إستعماله للبشر .

فيما صرح مدير المعاهد الوطنية لأمراض الحساسية والأمراض المعدية في الصين، أن “المعاهد الوطنية للصحة بصدد اتخاذ الخطوات الأولى نحو تطوير اللقاح”.

وأوضح المسؤول الصيني أن هذا الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى تبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وأكثر من عام حتى يتوفر اللقاح.

ووفقاً لخبير عينته الحكومة الصينية، فإن الفيروس الذي تم الإبلاغ عنه أول مرة في نهاية ديسمبر الماضي، قد أصاب حتى الآن أكثر من ألفي شخص، وتسبب في وفاة نحو 60 شخصا في الصين.

الفيروس الجديد هو نوع من أنواع فيروس كورونا، وهو من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض السارس، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في آسيا في العام 2003، وتسبب بوفاة أكثر من 700 شخص.

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