مدير جامعة الجوف المكلف يلتقي مديري الإدارات المكلفين ويتناول التحفيز والمحاسبة والتدريب

المناطق - الجوف

التقى مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع مديري الإدارات الجُدد للوقوف على كافة الأمور الإدارية والتطويرية بالجامعة، مؤكداً أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، داعياً إلى المزيد من الجهد والإخلاص في أداء الواجبات على الوجه الأكمل في ظل دعم ومؤازرة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً متابعة الأمور جميع الإدارات بما يضمن تطويرها وتدريب موظفيها وإمدادهم بالمهارات اللازمة، وفق أحدث معايير الجودة لتحقيق أهداف الجامعة.

وحث الدكتور الزراع الجميع على بذل أقصى طاقاتهم من أجل رفعة الجامعة، مشدداً على ضرورة المتابعة ومكافأة المجد ومعاقبة المقصر، وتحقيق معايير الجودة، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة في الجامعة هو ضخ دماء جديدة تخدم الجامعة، منوهاً أن الجامعة مقبلة على إعادة هيكلة شاملة ستصدر قريباً من ضمنها الموارد البشرية ومراجعة بعض الإدارات.

وأكد مدير الجامعة المكلف، سعي الجامعة لتدريب وتطوير موظفيها من خلال إقامة دورات تدريبية لتطوير قدراتهم.

وتناول اللقاء موضوع الترقيات حيث أكد الدكتور الزراع، بأنها ستعتمد على الكفاءة، داعياً مديري الإدارات إلى ضرورة العمل بكل إيجابية.

من جهتهم، أعرب الحضور عن شكرهم لمدير الجامعة المكلف على الثقة التي أولاها إياهم، واعدين بأن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة وأن يستطيعوا تحقيق ما كلفوا به من عمل للنهوض بالجامعة في المرحلة المقبلة .