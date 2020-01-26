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مصرع جنديا أميريكا في سوريا نتيجة انقلاب مركبته

مصرع جنديا أميريكا في سوريا نتيجة انقلاب مركبته

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مصرع جنديا أميريكا في سوريا نتيجة انقلاب مركبته

مصرع جنديا أميريكا في سوريا نتيجة انقلاب مركبته
http://almnatiq.net/?p=824795

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية،السبت إن جنديا من ولاية كارولينا الشمالية توفي في حادث تحطم مركبة إثر انقلابها في سوريا.

وتوفي الجندي أنطونيو أي مور، 22 عامًا، من مدينة ويلمنغتون، يوم الجمعة في محافظة دير الزور السورية أثناء قيامه بعمليات تطهير الطرق، حسبما ذكرت الوزارة. لا يزال الحادث قيد التحقيق.

وتم إلحاق مور بكتيبة المهندسين 363، لواء المهندسين 411، الذي يتخذ من مدينة نايتديل بولاية كارولينا الشمالية مقرا له.

ووفقًا لمسؤولين عسكريين، يوجد حوالي 750 جنديًا أميركيًا شرقي سوريا.

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