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جامعة الجوف توقِّع مذكرة تعاون مع جمعية الثقافة والفنون لرعاية واكتشاف المواهب

جامعة الجوف توقِّع مذكرة تعاون مع جمعية الثقافة والفنون لرعاية واكتشاف المواهب

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جامعة الجوف توقِّع مذكرة تعاون مع جمعية الثقافة والفنون لرعاية واكتشاف المواهب

جامعة الجوف توقِّع مذكرة تعاون مع جمعية الثقافة والفنون لرعاية واكتشاف المواهب
http://almnatiq.net/?p=824798
المناطق - الجوف

وقّعت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الجوف، لرعاية واكتشاف المواهب الشابة بالمنطقة، وطلبة الجامعة بوجهٍ خاص، عبر تنظيم العديد من البرامج المشتركة، تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة، وفي مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والفنون المسرحية وفنون الشعر والموسيقى خاصة.
وتهدف الجامعة من خلال مذكرة التعاون إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوفير التعليم والإبداع والتميز في ممارسات العمل لكوادر الطرفين، للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع عبر إقامة الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل التدريبية في الفنون المسرحية والفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والشعر والتراث والفنون الشعبية، وكذلك التعاون والمشاركة في كل ما يمت بصلةٍ
للثقافة والفنون وتقديم المقترحات والخطط التي تساعد على تطوير الثقافة والفنون بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الإصدارات والإعلان عن الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والفنية الخاصة في جميع وسائل الإعلام.
حضر التوقيع مدير الجامعة المكلف أ.د/ بدر الزارع، ومدير فرع الجمعية بالجوف خالد العيسى .

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