الرقابة النسائية بأمانة الجوف ترصد (17)محلاً مخالفا

المناطق - الجوف

رصدت الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف ، خلال الشهر الماضي (17) مخالفة خلال جولاتها الرقابية ، والتي استهدفت كافة محلات مستحضرات في مدينة سكاكا .

وأوضحت مديرة القسم النسائي في أمانة الجوف بشرى الرويلي بأن فرق الرقابة النسائية رصدت (17) مخالفة ومصادرة (378) تحتوي على مواد منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر . حيث تأتي هذه الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة و الشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها. بالإضافة الى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، مبينة أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع مؤكدة ان هذه الجولات تأتي بمتابعة وتوجيه من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان حرصًا منه على سلامة وصحة المواطن والتأكد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية