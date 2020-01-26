وفاة نجم الهلال والمنتخب مبارك عبدالكريم

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توفي مبارك عبدالكريم نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال فجر الأحد عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الميت على مبارك عبدالكريم عصر اليوم في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر.

وكان نجم الكرة السعودية قد خضع لعملية جراحية قبل وفاته استغرقت أربع ساعات في مستشفى الملك فهد.

ويعد مبارك عبدالكريم أحد كبار اللاعبين وأساطيرها في الثمانينات؛ حيث كان أول قائد للفريق «كابتن» للهلال، وهو أول من حمل كأس الملك وكأس ولي العهد، وله باع طويل في خدمة النادي، سواء عندما كان لاعبًا، أو بعدما اعتزل الكرة من خلال دعمه الدائم للزعيم.