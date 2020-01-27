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ضبط 33 مخالفاً للذوق العام في مهرجان جازان الشتوي

ضبط 33 مخالفاً للذوق العام في مهرجان جازان الشتوي
http://almnatiq.net/?p=824828
المناطق - جازان

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهماتها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء (444) بتاريخ 1440/8/4، فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي من تاريخ 1441/5/8 وحتى 1441/5/23 ضبط 33 مخالفة للذوق العام.

وأضاف المتحدث: شملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، والكتابة على وسائل النقل والجدران، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة غير المسموح بها، مشيرا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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