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المليشيا تصفي قيادياً موالياً لصالح وتصعّد في الحديدة

المليشيا تصفي قيادياً موالياً لصالح وتصعّد في الحديدة

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المليشيا تصفي قيادياً موالياً لصالح وتصعّد في الحديدة

المليشيا تصفي قيادياً موالياً لصالح وتصعّد في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=824830
المناطق - الرياض

صعّدت المليشيا الحوثية من انتهاكاتها في محافظة الحديدة، إذ تصدى الجيش الوطني خلال الساعات الماضية لمحاولات تسلل في شرق مدينة الحديدة.

واتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة العقيد مأمون المهجمي الحوثيين بقصف مستشفى 22 مايو واستهداف نقاط المراقبة الأممية بمنطقة الخامري (ضباط الارتباط)، موضحا أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي لعملية التسلل الحوثي وقتلت المشرف الثقافي في الحديدة أبو محمد اللحجي من أبناء مديرية أنس، بمحافظة ذمار.

من جهة أخرى، دمرت قوات الجيش الوطني، بدعم وإسناد من مروحيات التحالف العربي في محافظة صعدة خلال الساعات الماضية، تحصينات المليشيا في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء، شرقي محافظة صعدة.

وأعلن قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي أن العملية أدت إلى تدمير تحصينات المليشيا في جبل «عمير» والجبال المطلة على منطقة «النقعة» و«الجربة والغرابة»، كما قتل عدد من مسلحي المليشيا بينهم القيادي أبو فايز الطيري، لافتا إلى أن العملية مستمرة في محور الطلح.

من جهة ثانية، شنت قيادات حوثية هجوما على القيادات المؤتمرية الموالية للرئيس السابق علي صالح في صنعاء، ووجه القيادي الحوثي طارق الشامي بفصل 10 من أعضاء الحزب الموالين للشرعية.

وفي سياق متصل، أعدمت المليشيا الحوثية أمس (السبت)، القيادي في حزب المؤتمر بمحافظة إب الشيخ القبلي عبده محمد الوعيل رميا بالرصاص على خلفية رفضه طلبا حوثيا بتوفير 50 مجندا من أبناء منطقته للقتال في صفوف المليشيا.

وكان القيادي الحوثي محمد العماد قد شن هجوما كبيرا على كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ووصفها بالخائنة، مطالبا إياها بموقف ضد الموالين للحزب من أنصاء الشرعية، وكذلك من نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق صالح.

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