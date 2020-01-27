مركز الملك سلمان للإغاثة.. عيادات في صنعاء والخوخة وحقائب شتوية لكشمير

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واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 9 – 15 يناير 2020.

وراجع قسم الطوارئ 461 فردا، وعيادة الباطنية 471، والفريق المتنقل 101 مريض، وعيادة تضميد الجروح 15 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ1319 مريضا، وراجع عيادة النساء والتوليد 79 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ394 مريضا، وراجع قسم الرعاية الصحية 292 مراجعا، وقسم التحصين 10 مرضى، وعيادة التغذية 27 فردا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء، إذ جرى خلال الفترة نفسها ضخ 220.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 423.590 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنقليات ورميها في مكب النفايات. وفي الخوخة بمحافظة الحديدة، تم ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 329 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات من المديرية ورميها في مكب النفايات. وفي المجال الصحي، راجع قسم الرعاية التكاملية 2899 مستفيدا، وعيادة التحصين 16 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 280 فردا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 768 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 376 مريضا. كما أجري الفحص المخبري لـ1509 مرضى، وصرفت الأدوية لـ2816 مريضا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1151 شخصا، وقسم تخطيط القلب 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 19 مستفيدا. من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة)، 1000 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في باكستان الإسلامية، استفاد منها 5 آلاف فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.