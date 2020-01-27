بنوك عالمية تطالب بريطانيا بإعفاءات ضريبية بـ 5.2 مليار دولار بعد “بريكست”

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تعتزم بنوك بريطانية وأوروبية وأمريكية مطالبة الحكومة البريطانية بإعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات جنيه استرليني (5.2 مليار دولار) سنويا بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” والمقرر نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب “الألمانية”، ذكرت صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية أمس أن مسؤولي هذه البنوك، الذين يقولون إنهم تلقوا عروضا من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي للانتقال إليها، يأملون في إقناع ساجد جاويد وزير الخزانة البريطاني بمطالبهم.

واستشهدت الصحيفة البريطانية بمصدر مطلع على خطة البنوك، دون الكشف عن هويته، وستطالب البنوك لندن بمراجعة الضرائب والرسوم الإضافية على البنوك، لكن وبحسب وكالة أنباء “بلومبيرج” الأمريكية، رفض مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية التعليق على التقرير.

من جهتها، قالت صحيفة “تايمز” إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية “كوسيلة ضغط” في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭ ‬‬هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المائة على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10 في المائة على السيارات الألمانية.

وأشار التقرير إلى أن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مع إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات، مقارنة بالدول الأخرى.

وترى الصحيفة أن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، الذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن مسؤولين في بروكسل ذكروا أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من شباط (فبراير).