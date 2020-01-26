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الرئيس الصيني: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة

الرئيس الصيني: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة
http://almnatiq.net/?p=824854
المناطق - الرياض

أقر الرئيس شي جينبينج اليوم أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصا “يتسارع” ويضع الصين في “وضع خطير”، داعيا إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي.
أصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين وشخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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