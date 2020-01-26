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لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.. “البيئة” تطلق 12 خدمة جديدة في “أنعام بلس”

لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.. “البيئة” تطلق 12 خدمة جديدة في “أنعام بلس”

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لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.. “البيئة” تطلق 12 خدمة جديدة في “أنعام بلس”

لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.. “البيئة” تطلق 12 خدمة جديدة في “أنعام بلس”
http://almnatiq.net/?p=824862
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة “أنعام بلس” التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثًا ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
ودعت الوزارة المستفيدين لاستخدام هذه الخدمات بالدخول على منصة أنعام بلس من خلال الرابط https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دشنت في وقت سابق منصة “أنعام بلس” الإلكترونية والتي تُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، وتنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر، وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.

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