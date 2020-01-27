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مواطن يسأل «العدل»: هل يُحبس من لم يسدد 20 ألفاً؟

مواطن يسأل «العدل»: هل يُحبس من لم يسدد 20 ألفاً؟
http://almnatiq.net/?p=824874
المناطق - الرياض

سأل مواطن وزارة العدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر، عما إذا كان هناك نص في النظام بموجبه يُحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد مرور سنتين من صدور القرار، وعدم السداد حتى الآن.

وأجابت وزارة العدل عن التساؤل بقولها إن الحبس سلطة تقديرية تعود لمحاكم التنفيذ، وهي التي تقدر إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على من عليهم مطالبات مالية وأحكام بالسداد في محاكم التنفيذ.

وقالت الوزارة إن الحبس من السلطة التقديرية للدائرة، عدا الحالات التي ينطبق عليها الحبس الوجوبي المشار إليه في اللائحة 2 من المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته، التي نصت على أن يقوم قاضي التنفيذ استنادا على أحكام نظام التنفيذ بإصدار حكم بحبس الشخص المدين في حالة ثبوت امتناعه عن تسديد الدين، ويستمر حبس هذا المدين إلى أن تتم عملية تنفيذ الحكم وسداد الدين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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