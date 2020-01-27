بمشاركة آل الشيخ.. تجديد العلوم الإسلامية في مؤتمر الأزهر

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المناطق – الرياضيرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفد المملكة المشارك أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي ينظمه الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يومي الإثنين والثلاثاء 27/28 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.

وتأتي مشاركة الوزير آل الشيخ في المؤتمر تلبية لدعوة من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إذ يلقي كلمة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يناقش 6 قضايا رئيسية منها ما يتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية، وكيفية إعداد داعية إسلامي واعٍ، وآليات تجديد الخطاب الديني، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة.

ويهدف المؤتمر إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلا عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة، وترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني.